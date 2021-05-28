شركة الكهرباء: نسبة العجز في ساعات وصل الكهرباء بلغت 79.2%

اصدرت شركة كهرباء غزة توضيحا مساء اليوم حول خطوط الكهرباء المغذية لمناطق قطاع غزة، حيث ان القطاع يواجه ازمة كهرباء منذ العدوان الصهيوني الذي استمر 11 يوما و ادى لتدمير كبير في البنية التحتية للقطاع.

و بحسب شركة الكهرباء، فإن الخطوط الرئيسية المتعطلة من داخل الخط الأخضر من بداية العدوان لغاية الآن (4) خطوط وهي:

1- بغداد متعطل من تاريخ 11/05/2021 (09:55).

2- القبة متعطل من تاريخ 12/05/2021 (04:05) .

3- الشعف متعطل من تاريخ 14/05/2021 (15:10)

4- جباليا متعطل من تاريخ 19/05/2021 (13:50).

و اشارت الى أن المتوفر من داخل الخط الأخضر(72) ميجاوات، اما المتوفر من محطة التوليد عبر تشغيل مولدين= (45) ميجاوات،

و لفتت شركة الكهرباء الى ان العجز في الطاقة (79.2%)

و اوضحت أنه منذ تاريخ 10مايو لم تدخل أية شحنة وقود من حاجز كرم ابو سالم لمحطة التوليد (ضمن منحة الوقود القطرية) الأمر الذي حال دون تشغيل المولد الثالث في المحطة، وتواجه الشركة صعوبة في توفير وقود من السوق المحلي لأسباب متعددة من بينها ضعف قدرتها المالية.

و بينت شركة الكهرباء أن الجدول المعمول به في المحافظات على النحو التالي:

- (4) وصل(16) فصل مع إضافي بسيط.

و اكدت الشركة بأنها تسعى بكل جهد ممكن لتجاوز هذه الأزمة وتحسين عدد ساعات وصل التيار الكهربائي لجميع المناطق مع تأكيدها على أنها تولى اهتمام خاص للمستشفيات وإمدادات المياه وهي تعمل مع شركاؤها المحليين من أجل إدارة مثلى للمتوفر من امكانيات وايجاد حلول للمشاكل الناتجة عن نقص الطاقة الكبير من مصادرها.

و وجهت الشركة شكرها و تقديرها للعديد من المؤسسات الوطنية لتفهمها لطبيعة الأزمة الحالية وتعاونها مع الشركة للمساهمة في إعادة جدولة وتوزيع الكميات المتاحة من الكهرباء بما يتوائم مع الظروف الطارئة الحالية.

* توجه الشركة دعوتها لجميع مكونات المجتمع بضرورة العمل على إدارة مثلى للكميات المتاحة لهم للمساهمة في الجهد الوطني المبذول لتجاوز هذه الأزمة.