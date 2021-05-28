بالصور شاطئ البحر في خانيونس يكتظ بالمصطافين الهاربين من حرارة الاجواء

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:46 م
28 مايو 2021
بحر خانيونس
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