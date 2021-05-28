مصر بصدد اعلان مواعيد جديدة لاغلاق المحال التجارية لمواجهة كورونا

اكدت وزارة التنمية المحلية في مصر انها بصدد الاعلان عن مواعيد جديدة لغلق المحال التجارية بعد انتهاء المدة التي وضعتها الوزارة للغلق حتى التاسعة مساء.

و قال مساعد وزير التنمية المحلية خالد قاسم، إن مواعيد غلق المنشآت من المحلات والورش والمقاهي في التاسعة مساء حتى نهاية الشهر الجاري، ومن المقرر إصدار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا خلال الأيام المقبلة، المواعيد التي يتم اتباعها خلال الشهر المقبل سواء استمرار العمل بالمواعيد الجارية في التاسعة مساء أو العودة إلى المواعيد الصيفية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين من غلق المنشأة.

وأكد قاسم استمرار بعض الأنشطة في العمل على مدار 24 ساعة لخدمة المواطنين وهي محلات السوبر ماركت والبقالة والصيدليات مع السماح للمطاعم باستمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل بعد هذا التوقيت، فضلا عن حظر إقامة أية مؤتمرات أو فعاليات أو تجمعات جماهيرية مع متابعة فتح الشواطئ والحدائق والمتنزهات، واتباع الإجراءات الاحترازية من التباعد الاجتماعي ومنع الزحام واستمرار أعمال التطهير والتعقيم، والتشديد على المحافظات في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد للحد من زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح أن الحملات ستستمر لمتابعة ارتداء الكمامات الواقية في وسائل المواصلات والتجمعات، والاستمرار في الحملات اليومية لرؤساء الأحياء والمدن والمراكز على المقاهي والكافيهات والمطاعم والمولات التجارية؛ لمتابعة الالتزام بالمواعيد المحددة من لجنة إدارة أزمة كورونا، وعدم التهاون مع أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

وأشار مساعد وزير التنمية المحلية، إلى استمرار حظر الشيشة في المقاهي، والتأكيد على نسبة تشغيل 50% داخل المقاهي والمطاعم؛ لمنع أي تجمعات والحفاظ على سلامة المواطنين.