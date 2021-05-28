ما تداعيات قرار تشكيل لجنة تحقيق دولية تجاه "إسرائيل"؟

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 04:46 م
28 مايو 2021
العدوان الاسرائيلى قصف مبنى الاوقاف (7).JPG
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قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس الخميس فتح تحقيق في جرائم حرب إسرائيلية في العملية الأخيرة في غزة .

وأوضح البروفيسور يوفال شاني ، نائب رئيس معهد أبحاث الديمقراطية الإسرائيلي،  وخبير في القانون الدولي، انه من المرجح أن إسرائيل لن تتعاون مع التحقيق ، كما حدث مع التحقيقات التي أعقبت عملية إيتان والرصاص المصبوب ، إلا أن هذا قرار إشكالي للغاية بالنسبة لإسرائيل " .

واضاف: "هناك عدة عناصر جديدة في القرار: أولاً - هذه لجنة تحقيق بصلاحيات غير محددة ، وهو ما يعني اجراء تحقيق على اساس مستمر لادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة. ثانيًا ، تفويض اللجنة واسع جدًا , فهو لا يشمل فقط الانتهاكات في المناطق ، ولكن أيضًا في إسرائيل نفسها.  يبدو أن هذا يجعل من الممكن فحص انتهاكات القانون الدولي التي ترتكبها حماس، ولكن في الواقع ، من المتوقع أن يكون هذا وسيلة لزيادة التدخل حتى فيما يتعلق بالمجتمع العربي داخل إسرائيل".

وتابع شاني: "التفويض، كما هو محدد ، لا يشمل فقط" الانتهاكات في جولة العنف الحالية "منذ بداية شهر رمضان ، بل يشمل أيضًا التعامل مع الأسباب العميقة للعنف ، كما هو مبين في القرار ، التمييز المنهجي والقمع على اسباب المواطنة او الجنسية او العرق او الدين ".

 واضاف : " سيسمح هذا التفويض للجنة بمناقشة مزاعم منظمات حقوق الإنسان حول وجود ممارسات تمييزية من جانب إسرائيل تشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي".

وأكمل: "وما مدى اختلاف قرار فتح هذا التحقيق عن فتح تحقيق ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي؟ "على عكس المحكمة الجنائية ، لا تملك اللجنة سلطة اتخاذ قرارات ملزمة أو فرض عقوبات. ومع ذلك ، ستكون المحكمة قادرة على الاستفادة من الأدلة التي تجمعها."

وبين أن قرار فتح تحقيق ضد إسرائيل يعطي "دفعة لجهود نزع الشرعية ضد إسرائيل ، ويزيد من فرص اتخاذ قرارات دولية سلبية ضدها ، يمكن الاستفادة منها في نشاط المقاطعة والضغط الدبلوماسي عليها". وستكون اللجنة أيضًا قادرة على استدعاء الشهود.

في الأيام الأولى في المعركة، أوضحت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ، فاتو بنسودا ، أن لديها أيضًا صلاحية للتحقيق في أحداث "حارس الاسوار" وحذرت الأطراف من التردد في جمع المعلومات والأدلة ، الاشتباه بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات للقانون الإنساني.

وأردف: "سيكون للجنة التحقيق صلاحية للتحقيق في الأحداث التي وقعت في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة اعتبارًا من 13 أبريل 2021 ، أي أيضًا الأحداث التي أدت إلى أيام القتال وليس فقط التي تمت خلال العملية. اتخذ القرار بمبادرة من منظمة التعاون الإسلامي ، والوفد الفلسطيني لدى الأمم المتحدة. بعد الموافقة على التحقيق ، أعلنت الولايات المتحدة أنها "تشعر بخيبة أمل كبيرة لقرار فتح تحقيق في العنف بين إسرائيل والفلسطينيين".

وأدان نتنياهو القرار ، واصفا إياه بأنه "مثال آخر على هوس مجلس حقوق الإنسان المناهض لإسرائيل ."

وهاجمت وزارة الخارجية قرار المجلس وأرسلت ردا قاسيا: " إسرائيل ترفض القرار الذي اتخذه مجلس حقوق الإنسان اليوم ، وهو هيئة منافقة ذات أغلبية معادية لإسرائيل. القرار لا يتضمن أي إشارة إلى منظمة حماس ويتجاهل تماما إطلاق 4300 صاروخ على المواطنين الإسرائيليين ، وهو وصمة عار أخلاقية على المجتمع الدولي والأمم المتحدة" .

#اسرائيل #لجنة تحقيق

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