مستوطنون يستولون على 3 دونمات وبئر مياه شرق بيت لحم

استولى مستوطنون تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، على 3 دونمات في قرية كيسان شرق بيت لحم.

وأفاد نائب رئيس مجلس قري كيسان أحمد غزال، بأن مجموعة من المستوطنين استولت على ثلاثة دونمات في منطقة سهل الحاج محمد الواقعة بين مستوطنتي"معالي عاموس" و"ايبي هناحل" الجاثمتين عنوة على أراضي المواطنين، وشرعوا بتجريف الأرض وتمديد شبكة كهرباء ووضع مقاعد ومظلات، والاستيلاء على بئر مياه، بهدف تحويلها لمنطقة سياحية للمستوطنتين.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال صادقت أمس، على بناء (560) وحدة استيطانية في المستوطنة الجاثمة عل أراضي المواطنين من قرية كيسان والرشايدة، إضافة إلى قرار المصادقة قبل أيام على بناء(90) وحدة استيطانية في مستوطنة "ايبي هناحل" المقامة على أراضي قرية كيسان.

كما استولى المستوطنون قبل يومين على مبنى قديم في رجم الناقة في برية الرشايدة شرق بيت لحم.