سعر الدولار مقابل الليرة التركية اليوم الجمعة 28 مايو 2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أسعار الليرة التركية حيث هبطت خلال التعاملات الصباحية لتداولات الجمعة إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، متأثرة بمخاوف من ارتفاع التضخم على مستوى العالم والتوقعات على المستوى المحلي بأن البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة قريبا.

سعر الدولار مقابل الليرة التركية اليوم الجمعة 28 مايو 2021

وانخفضت عملة الليرة التركية، وهي الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة هذا العام، لما يصل إلى 8.6 مقابل الدولار، لتخترق أدنى مستوياتها على الإطلاق المسجل عند 8.58 في تشرين الثاني/نوفمبر. وبحلول الساعة 07:29 بتوقيت غرينتش كانت عند 8.59.

سعر الدولار مقابل الليرة التركية اليوم الجمعة 28 مايو 2021

وتراجعت الليرة 16 بالمئة منذ منتصف آذار/مارس، بعدما أقال الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس البنك المركزي بشكل مفاجئ، وعيّن مكانه آخر اشتهر في السابق بانتقاده لرفع أسعار الفائدة في الآونة الأخيرة.