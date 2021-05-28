صحة غزة تسجل حالة وفاة و339 إصابة جديدة بفيروس كورونا

اعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس، تسجيل حالة وفاة و339 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد اجراء 1390 فحص مخبري، خلال 24 ساعة الماضية.

وأفاد الصحة، في موجز التقرير اليومي حول آخر المستجدات كورونا، أنها رصدت تعافي 101 حالة جديدة من مصابي الفيروس، مؤكدًا أن اجمالي تراكمي الوفيات 1014 حالة وفاة، والمصابين بلغ 108500 اصابة.

ووصل اجمالي الحالات النشطة 2808 حالة والمتعافين 104678 حالة، فيما بلغ اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 104 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 70 حالة.

وفيما يتعلق بالتطعيمات، فقد بلغ اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 120400 جرعة وهي تكفي ل 60200 شخص، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 39043 شخص.