"فيسبوك" و"إنستغرام" يطرحان ميزة جديدة مفيدة للصحة النفسية للمستخدمين

طرح تطبيقا فيسبوك وإنستغرام ميزة جديدة للمستخدمين تتيح إخفاء عدد الاعجابات لمشاركاتهم، وفق موقع صوت بيروت انترناشونال.

أعرب الفيسبوك، مالك تطبيق إنستغرام في بيان، عن أنه سيكون لدى جميع المستخدمين خيار إخفاء عدد الاعجابات؛ حتى يتمكنوا من تحديد ما يناسبهم.

واعتبر التطبيق أن زر الاعجاب، المقياس الأساسي لنجاح وسائل التواصل الاجتماعي لسنوات، بينما بدأ إنستغرام بالفعل قبل عامين، في تجربة إخفاء الإعجابات التي تتخذ شكل "قلب".

وجاء في البيان: "آملا أن يكون ذلك مفيدا للصحة النفسية للمستخدمين، ويقلل القلق بشأن شعبية منشوراتهم، بحسب الرئيس التنفيذي للمنصة، آدم موسيري".

وتستعد الشركة لإجراء التغيير الجديد حتى لو ثبت أنه يضر بمصالحها التجارية.

وأكد الموقع الازرق، أن إخفاء الإعجابات كان أمراً مثيرا للجدل بين مستخدمي إنستغرام أثناء اختبار الميزة، حيث تبنى بعض أصحاب الحسابات اختفاء مقياس الشعبية، فيما اشتكى آخرون من أنه سلبهم معلومات حول أهمية المنشورات.