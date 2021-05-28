موعد وقفة عرفة 2021 – 1442 ودعاء يوم عرفة

موعد وقفة عرفة 2021 – 1442 ، ومع انتهاء عيد الفطر السعيد وبدء الاقتراب على موعد عيد الاضحى المبارك بدأ المسلمون بالبحث عن وقفة عرفة وهو يوم الوقوف على جبل عرفة أو عرفات في التاسع من شهر ذي الحجة ، وفيه يقف الحُجّاج على جبل عرفة حيث أن الوقوف بعرفة يعد أهم أركان الحج، وفي هذه المقالة الرائعة سنتمكن من معرفة الموعد الحقيقي بشأن الوقفة.

وبدأ العد التنازلي لاقتراب موعد وقفة عرفة 2021 – 1442 لاسيما مع الدخول في يونيو وحزيران وفي هذا اليوم العظيم يشرع معظم المسلمون بالصيام لنيل ثوابه العظيم .

جبل عرفة :

ويقع جبل عرفة شرق مكة في المملكة العربية السعودية على الطريق الرابط بينها وبين الطائف بحوالي 22 كم، وعلى بعد 10 كيلومترات من مشعر منى و6 كيلو مترات من مزدلفة، وهو المشعر الوحيد الذي يقع خارج حدود الحرم.

الوقوف على جبل عرفة :

ويبدأ الوقوف على عرفة هو من زوال شمس يوم عرفة إلى طلوع فجر اليوم التالي الذي هو أول أيام عيد الأضحى ، وفيه يصلي الحاج في عرفة صلاتي الظهر والعصر جمع تقديم بأذان واحد وإقامتين.

ويستحب للحاج في هذا اليوم العظيم المتعلق بشعائر وأركان الحج أن يكثر من الدعاء والتلبية وذلك لقول النبي محمد: "خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير".

يبقى الحجاج في عرفة حتى غروب الشمس، فإذا غربت الشمس ينفر الحجاج من عرفة إلى مزدلفة للمبيت بها، ويصلي بها الحاج صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير؛ بمعنى أن يؤخر صلاة المغرب حتى دخول وقت العشاء.

الحجاج يستحبون الإكثار من الدعاء والأذكار، ويجمع الحاج الحصى، ثم يقضي ليلته في مزدلفة حتى يصلي الفجر، بعد ذلك يتوجه الحاج إلى منى لرمي جمرة العقبة الكبرى.

موعد وقفة عرفة :

وتُعم على الأمة الاسلامية الفرحة وعلى للسلمين اجمع الاحتفال به، وبالتالي قد تكون وقفة عرفة او وقفة عيد الأضحى بوم الأثنين الموافق 19 يوليو.

موعد عيد الأضحى 2021 – 1442 :

عيد الأضحى هو من الأعياد الرسمية الذي يحتفل بها المواطنين في مصر والمملكة العربية السعودية، وجموع العالم العربي الاسلامي : وحيث انه قد اوضحت البحوث الفلكية أن تكون اجازة عيد الأضحى 6 أيام ، وذلك ابتداءً من يوم الأثنين الموافق ١٩يوليو حتى يون السبت الموافق ٢٤يوليو ، ومن المقرر ان تكون اجازة عيد الأضحى يوم الثلاثاء الموافق ٢٠يوليو المقبل.