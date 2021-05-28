دعوات للمشاركة في مسيرة منددة بالاستيطان في نابلس وطولكرم

دعت فصائل العمل الوطني ومؤسسات وفعاليات بلدة بيتا ولجان المقاومة الشعبية، اليوم الجمعة، للمشاركة في الفعالية المنددة بالاستيطان على قمة جبل صبيح في البلدة جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وطالبت القوى والمؤسسات، كافة المواطنين في بيتا وبلدات جنوب مدينة نابلس للمشاركة الحاشدة في صلاة الجمعة ومن ثم التوجه إلى جبل صبيح تنديدا بمحاولة المستعمرين إنشاء بؤرة استعمارية.

بدورها توجهت الإعلامية شادية بني شمسة والتي تسكن بلدة بيتا برسالة لوسائل الإعلام للعمل على تغطية الأحداث على جبل صبيح مؤكدة أن الاحتلال يستغل ضعف التفاعل الإعلامي وغيابه مع القضية في تمرير جرائمه بحق البلدة.

وأشارت بني شمسة الى أن قوات الاحتلال والمجموعات الاستيطانية استغلت الأحداث الأخيرة في مدينة القدس وحي الشيخ جراح والحرب على غزة والانشغال الإعلامي في تغطيتها لتمرير مخططها وأطماعها بحق منطقة جبل صبيح.

وخلال الأيام الأخيرة استشهد شابين من نابلس دفاعاً عن جبل صبيح وهما عيسى برهم من بلدة بيتا وطارق صنوبر من يتما.

تجدر الإشارة إلى أن الأطماع الاستيطانية في منطقة جبل صبيح تجددت في اذار من العام الفائت، فيما أقام الاحتلال والمستوطنون بؤرة استيطانية على الجبل في محاولة للسيطرة عليه وكمقدمة لإقامة مستوطنة كبيرة في المنطقة.

وفي طولكرم تدعت القوى الوطنية للمشاركة في مظاهرات اليوم الجمعة والتوجه لنقاط التماس مع الاحتلال لمواجهة قرار مصادرة مئات الدونمات من اراضي قرية عنبتا تمهيداً لإقامة وحدات استيطانية جديدة عليها.