تنديدًا بالعدوان "الاسرائيلي" على غزة.. "مظاهرة مليونية" في الويلات المتحدة غدًا السبت

تنظم المؤسسات الفلسطينية والعربية والاسلامية والاميركية العاملة في الولايات المتحدة الامريكية غدًا السبت، "مظاهرة مليونية" تنديدًا بجرائم الاحتلال الاسرائيلي المستمرة ضد المدنيين الفلسطينيين، وبالعدوان الاخير على قطاع غزة.

وأفادت وكالة وفا الرسمية، بأن تلك المؤسسات تستعد لتنظيم "المظاهرة" في العاصمة الامريكية واشنطن تحت عنوان "معاقبة وردع اسرائيل" وذلك تنديداً بجرائم الاحتلال المستمرة.

وأشارت إلى أن المؤسسات في امريكا تواصل حشد الجماهير لهذه المظاهرة بعد نجاحها الكبير في حشد عشرات الآلاف خلال المظاهرات التي نظمت إبان العدوان على قطاع غزة واقتحامات المسجد الاقصى في عدة ولايات.

ووجهت دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر أعضاء المؤسسات للمشاركة بقوة في هذه التظاهرة بجانب الناشطين والمدافعين عن الحق الفلسطيني في المجتمع الامريكي.

وفي 10 مايو شن جيش الاحتلال عدوانًا عسكريًا على قطاع غزة، دمر خلالها عشرات المنازل والابراج السكنية وقتل مئات المواطنين المدنيين وجرح آخرين جراء القصف الجوي والمدفعي التي طال احياء مدنية مكتظة بالسكان.