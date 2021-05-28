"طقس فلسطين".. أجواء صيفية حارة نسبيًا

ذكر موقع طقس فلسطين، اليوم الجمعة 28 مايو 2021، أنه لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تكون أعلى من معدلاتها السنوية العامة بنحو 2-3 درجات، فيما تسود أجواء معتدلة صباحاً.

وفي ساعات النهار تسود أجواء صيفية حارة نسبياً الى حارة بشكل عام، وفي ساعات المساء والليل تعود الأجواء الى الاعتدال بوجه عام وخصوصاً في الجبال، وتكون الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة السرعة.

غدًا السبت، سيطرأ انخفاض على درجات الحرارة التي تصبح حول معدلاتها السنوية العامة، وتسود أجواء معتدلة ومائلة للبرودة صباحاً في الجبال.

وبحسب الموقع الالكتروني، فإنه في ساعات النهار تسود أجواء صيفية حارة نسبياً الى حارة بشكل عام، وفي ساعات المساء والليل تعود الأجواء الى الاعتدال بوجه عام ومائلة للبرودة قليلاً في الجبال، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.