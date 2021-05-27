سعر الدولار في لبنان اليوم الجمعة 28 مايو 2021 حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، اسعار الدولار في لبنان، والذي قفز متوسط سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، اليوم الجمعة 28 مايو 2021، بنحو 300 ليرة خلال تعاملات "السوق السوداء".

وارتفع سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية لدى السوق غير الرسمي "السوداء"، اليوم الجمعة، إلى نحو 12950 ليرة للشراء، و1300 ليرة للبيع، مقابل نحو 12650 ليرة للشراء، و12700 ليرة للبيع، أمس، حسب وسائل إعلام محلية.

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة، ومعمولا به حتى اليوم.

سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في شركات الصرافة بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

سعر صرف الدولار في مصرف لبنان "البنك المركزي" عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط.