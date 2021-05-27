بشار الأسد رئيسًا للجمهورية العربية السورية بنسبة 95.1% من مجمل أصوات الناخبين

فاز الرئيس السوري بشار الأسد بولاية رئاسية جديدة للمرة الرابعة على التوالي بعدما حاز على 95.1 في المئة من الأصوات حسب النتائج التي أعلنها رئيس مجلس الشعب حموده صباغ اليوم الخميس.

وقال صباغ في مؤتمر صحفي، مساء الخميس، إن المرشح بشار حافظ الأسد حصل على 13 مليون و540 ألف صوتا من أصوات الناخبين.

وأضاف أن عدد الناخبين الذين أدلوا أصواتهم بلغ أكثر من 14 مليون مقترع.

ويحدد الدستور السوري مدة الولاية بسبع سنوات ميلادية.

وكان وزير الداخلية محمد الرحمون قال إن عدد الذين يحق لهم التصويت ممكن تجاوزا الـ 18 عاما يبلغ 18 مليونا، و107 آلاف سوري، داخل سوريا وخارجها.

يذكر أن الرئيس الأسد حاز نسبة 88.7 في المئة من أصوات الناخبين في الانتخابات السابقة التي جرت عام 2014.