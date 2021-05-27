أسعار الذهب في سوريا اليوم الجمعة 28 -5- 2021

سعر الذهب في سوريا اليوم الجمعة 28 -5- 2021، وينشر لكم موقع فلسطين اليوم الاخباري سعر الذهب في سوريا، حيث يهم الكثير من المتابعين والتجار واصحاب الاختصاص في سوريا، وبعد ان وجدنا زيادة كبيرة في عمليات البحث عن هذا الموضوع عبر محركات البحث العالمية، قررنا كتابة هذا المقال.

سعر الذهب في سوريا اليوم الجمعة 28 -5- 2021

تراجعت أسعار الذهب في سوريا خلال تعاملات اليوم الجمعة 28 -5- 2021، وفق نشرة "جمعية الصاغة".

سعر الذهب في سوريا اليوم الجمعة 28 -5- 2021

ازمة الذهب بسوريا

وتواجه سوريا أزمة معقدة فيما يتعلق بأسعار الذهب، حيث أدى الانخفاض الذي تشهده العملة المحلية في قيمتها إلى وجود سعرين للذهب في البلاد.

السعر الرسمي للذهب

ووفق النشرة الرسمية الصادرة عن "الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق"، انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 في سوريا، إلى نحو 158.5 ألف ليرة للشراء، و 159 ألف ليرة للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في سوريا إلى نحو 135.786 ألف ليرة للشراء و 136.286 ألف ليرة للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 24

بينما زاد سعر جرام الذهب عيار 24، في السوق السورية غير الرسمية، إلى نحو 190.773 ألف ليرة للشراء و 195.026 ألف ليرة للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 21

أما سعر جرام الذهب عيار 21 فارتفع إلى نحو 167 ألف ليرة للشراء، و 170.723 ألف ليرة للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في التعاملات المسائية اليوم الخميس، نحو 143.228 ألف ليرة للشراء و 146.421 ألف ليرة للبيع.

أسعار الذهب الاقتصادي

سجل سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 121.239 ألف ليرة للشراء، و 123.942 ألف ليرة للبيع.