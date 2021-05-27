الحية: ضربات المقاومة في معركة سيف القدس أذلت "إسرائيل"وكشفت حقيقتها

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، أن معركة سيف القدس كشفت حقيقة الاحتلال، مشيرًا إلى أن ضربات المقاومة أذلته، وفشل فشلا ذريعا، والضعفاء من ضخموه.

وقال الحية خلال حفل تأبين شهداء خانيونس في معركة سيف القدس، إن الشعب الفلسطيني يقف في مرحلة فاصلة من تاريخ جهادنا وقتالنا ونصرنا، مبينا أننا أمام نصر قريب، أقرب مما يتصوره الناس.

وأضاف، أن "شعبنا خاض المعركة موحدا، تَوحَدنا بالبندقية، وتوحدت الكتائب مع الفصائل في الغرفة المشتركة، وتوحد السيف مع الدم.".

كما أكد: "نحن على عهد الشهداء والقادة، ولن نغير ولن نبدل ولن نستقيل ولو أخذوا منا البيوت والأرواح، فنحن على طريق القدس سائرون بإذن الله".

وأردف: "لقد سل سيف القدس من غمده ولن يعود إلا بتحريرها، ونقول للاحتلال إن عدتم عدنا، وإن زدتم زدنا، وشعبنا وأهلنا خطوط حمراء".

وتابع الحية: "الشعب يرنو إلى الحرية والانعتاق من الاحتلال وكنسه عن كل أرضنا، مبينا أن التضحيات لا تضعفنا، ولا يقعدنا ارتقاء الشهداء، ولا يرعبنا أزيز الطائرات، وأصوات المدافع".

وقال الحية: "هذا الكيان الضعيف الهش نجح في قتل الأطفال وتدمير البيوت والمصانع والمزارع والمنشآت ليظن أنه يكسر شوكتنا".

وأكمل في حديثه: "كسرنا راية العدو، وجعلنا مدنه أشباحا، وحولناها إلى رعب وخوف، وليعلم أنه لا مقام له على أرضنا".

وأضاف: "جادون في تعمير كل ما دمره الاحتلال، وهذه رسالة للأمة التي تريد نصرا في القدس".

وشدد على انه "حق على أمتنا التي نبذل من أجلها دماءنا، أن تكون معنا في مساندة شعبنا ودعم مقاومتنا، وسنغيث شعبنا بما نملك على أمل أن يصل الدعم العربي والإسلامي".

وشكر الحية كل من دعم الشعب الفلسطيني ووقف إلى جانبه.