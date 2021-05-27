سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 28 -5- 2021، ويقدم لكم موقع فلسطين اليوم الاخباري سعر الدولار في مصر الجمعة، لما يهم الكثير من المتابعين والتجار، ويحرص الكثير من المتابعين على متابعة اسعار الدولار في مصر، وبعد ان وجدنا زيادة في عمليات البحث عن هذا الموضوع عبر محركات البحث العالمية، قررنا كتابة هذا المقال.

ويحرص فلسطين اليوم على تقديم التحديثات فيما يخص العملات والذهب في العديد من الدول العربية، وقد خصصنا هذا المقال للحديث عن سعر الدولار في مصر، ولمعرفة الاسعار تابع المقال حتى النهاية.

وشهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقراراً، اليوم الجمعة 27 -5- 2021، خلال التعاملات المبكرة للبنوك، وشركات الصرافة.

وسجل الدولار مقابل الجنيه سعر 15.60 جنيه للشراء، 15.70 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصري فثبت أيضا عند سعر15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 28 -5- 2021

سعر الدولار

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري، عند سعر 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبي

انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري ليسجل 18.99 جنيه للشراء، 19.15 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 19.08 جنيه للشراء، 19.25 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

وهبط سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري، لـ 21.98 جنيه للشراء، 22.17 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 22.05 جنيه للشراء، 22.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 28 -5- 2021

سعر الريال السعودى

واستقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى

تباين سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى ليسجل 49.10 جنيه للشراء، و52.23 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 49.12 جنيه للشراء، و52.23 جنيه للبيع.