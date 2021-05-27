قناة عبرية: زوجة "نتنياهو" تطالب بتركيب نوافذ مصفحة في منزل لا تعيش فيه

قالت القناة 13 العبرية اليوم الخميس :"انه طالبت "سارة" زوجة رئيس حكومة الاحتلال بينيامين نتنياهو مؤخرا شعبة الأمن في مكتب رئيس الوزراء باستبدال النوافذ المصفحة في منزل العائلة الواقع في شارع غـــــــزة في القدس المحتلة بنوافذ جديدة بسبب تآكلها".

يشار انه تم تركيب النوافذ المصفحة الحالية في بيت رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو عام 2003 عندما كان نتنياهو وزيراً للمالية وكان شخصية مؤمنة بسبب كونه رئيس وزراء سابق.

جدير ذكره أن هذا المنزل لا يعيش فيه رئيس وزراء الاحتلال وزوجته إطلاقاً، ويقدر المثمّنون أن شراء نوافذ جديدة مصفحة سيكلف ملايين الشواكل.