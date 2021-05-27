جامعة الأزهر تحدد موعد استئناف التعليم الوجاهي للمساقات العملية للفصل الثاني

حددت جامعة الأزهر بغزة، مساء اليوم الخميس، موعد استئناف التعليم الوجاهي للمساقات العملية للفصل الثاني 2020/2021.

إليكم نص اعلان جامعة الازهر وفق ما أوردته عبر صفحتها "فيس بوك":

اعلان مهم لطلبة الجامعة

قررت إدارة الجامعة استئناف التعليم الوجاهي للمساقات العملية للفصل الثاني 2020/2021؛ وذلك ابتداء من يوم الأحد الموافق 30/5/2021، وفق جداول سيتم اعدادها من قبل الكليات.

وسيتم التشديد على اتباع اجراءات السلامة والوقاية ( ارتداء الكمامة والتباعد والتعقيم) ، ومراعاة ألا يزيد عدد الطلبة في الحصص العملية عن 15 طالب وطالبة