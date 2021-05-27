التنمية الاجتماعية: العمل جاري على بناء سجل وطني اجتماعي

قال وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني إن العمل جار على بناء سجل وطني اجتماعي يشمل مسح سكاني لجميع الحالات المحتاجة، وتطوير نظام الحالة الاجتماعية مع الشركاء لتوفير الحماية اللازمة للأسرة ومكافحة العنف والفقر، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار تطوير النظام ليصبح أكثر عدالة ونزاهة وشفافية.

وأوضح مجدلاني خلال تفقده، اليوم الخميس، عددًا من المؤسسات التي تعنى بالفئات المهمشة في محافظة بيت لحم والمستفيدة من خدمات وبرامج الوزارة، أنه تم العمل على اعتماد معايير إضافية لتحسين نظام المساعدات بإدخال معادلة جديدة متعددة الأبعاد لمعالجة الفقر تشمل: الدخل والصرف ومستوى المعيشة والسكن والإعاقة والتعليم وعدد الأفراد.

وأكد أن الوزارة تفتح أبوابها لكل الشركاء والمؤسسات العاملة في القطاع الاجتماعي، انطلاقًا من المسؤولية الشاملة والعلاقة التكاملية، وفي إطار استراتيجية الحكومة بضرورة التحام الجهود لتلبية احتياجات الأسر الفقيرة والمهمشة والنهوض بالواقع الاجتماعي لها ودفع عجلة التنمية المستدامة في فلسطين.

من جانبه، تطرق حميد إلى الأوضاع الاجتماعية في المحافظة، وازدياد نسبة البطالة التي تجاوزت 26% نتيجة جائحة "كورونا" في ظل انقطاع العمل السياحي، مما زاد العبء على المؤسسات والمحافظة بشكل خاص في تقديم المساعدة.

وأكد أهمية التعاون بين المحافظة والوزارة لخدمة المعوزين، داعيًا للعمل على تعديل نظام الاستيعاب في برنامج المساعدة الاجتماعية ومراعاة عوامل الفقر والمعايير المتغيرة على السكان.