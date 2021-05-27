أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 27 -5- 2021، ويقدم لكم موقع فلسطين اليوم الاخباري سعر الذهب في المملكة العربية السعودية، حيث يهم الكثير من المتابعين والتجار، وبعد ان وجدنا زيادة كبيرة في عمليات البحث عبر محركات البحث العالمية عن هذا الموضوع، قررنا كتابة هذا المقال.

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 27 -5- 2021

شهدت أسعار الذهب في السعودية، تراجعاً اليوم الخميس 27 -5- 2021، بالتوازي مع انخفاض أسعار المعدن النفيس عالميا.

وجاءت اسعار الذهب بالسعودية كما يلي:

سعر الجرام عيار 24

وانخفض سعر الجرام عيار 24 في المملكة إلى 228.59 ريال (60.96 دولار) مقابل 228.95 ريال (61.05 دولار)، أمس.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في المملكة) إلى 200.02 ريال (53.34 دولار) مقابل 200.33 ريال (53.42 دولار)، أمس.

سعر جرام الذهب عيار 18

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية إلى 171.44 ريال (45.72 دولار) مقابل 171.72 ريال (45.79 دولار)، أمس.

الذهب الاقتصادي

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية إلى 133.35 ريال (35.56 دولار)، مقابل 133.56 ريال (35.62 دولار)، الأربعاء.

الأوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب (الأونصة) في السعودية 7110 ريال (1896 دولارا)، مقابل 7125 ريالا (1900 دولار)، أمس.

الجنيه الذهب

أما سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) فبلغ 1600.15 ريال (426.71 دولار) مقابل 1602.68 ريال (427.38 دولار)، أمس.

السعر العالمي

وتراجعت أسعار الذهب عالمياً أمس عن المستوى النفسي المهم 1900 دولار للأوقية (الأونصة) مع تقلص جاذبيته بفعل تعافي الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.