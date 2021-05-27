لعام جديد

وزير حرب الاحتلال "غانتس" يمدد فترة ولاية رئيس اركانه "كوخافي"

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:43 م
27 مايو 2021
غانتس
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اعلن وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي، بني غانتس، مساء اليوم الخميس، عن تمديد ولاية رئيس أركان جيشه أفيف كوخافي لعام إضافي.

وقال موقع "واللا العبري":" إن غانتس أطلع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو والمستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت على قضية التمديد".

يشار أنه سيعرض قرار تمديد ولاية كوخافي على حكومة الاحتلال للمصادقة عليه في وقت لاحق.

جدير ذكره أن كوخافي تولى منصبه كرئيس أركان جيش الاحتلال في 15 مارس 2019 بعد ترقيته لرتبة فريق، خلال مراسيم جرت في مقر وزارة جيش الاحتلال "الكرياه" في تل أبيب.

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