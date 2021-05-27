"أيبك" ترفع أرباحها 62% إلى 8.3 مليون دولار في الربع الأول

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:36 م
27 مايو 2021
تعبيرية
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أعلن رئيس مجلس إدارة الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار "أيبك" طارق العقاد، أن الشركة حققت صافي أرباح بمقدار 8.31 مليون دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، بزيادة 62.4% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح العقاد، في بيان، أن حصة مساهمي "أيبك" من هذه الأرباح بلغت 7.2 مليون دولار، بنمو نسبته 72.9% على أساس سنوي، كما نمت إجمالي الإيرادات لتصل 259.8 مليون دولار بزيادة 19% على أساس سنوي.

وأيبك شركة استثمارية قابضة، وهي مساهمة عامة أجنبية مدرجة في بورصة فلسطين.

وتتنوع استثمارات "أيبك" في قطاعات التصنيع والتجارة والتوزيع والخدمات في كل من: فلسطين، والأردن، والسعودية، والإمارات، والعراق وتركيا، من خلال مجموعة تضم شركات تابعة، توظف ما يزيد عن 2600 كادر.

#اقتصاد #ايبك

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