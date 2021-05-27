"أيبك" ترفع أرباحها 62% إلى 8.3 مليون دولار في الربع الأول

أعلن رئيس مجلس إدارة الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار "أيبك" طارق العقاد، أن الشركة حققت صافي أرباح بمقدار 8.31 مليون دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، بزيادة 62.4% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح العقاد، في بيان، أن حصة مساهمي "أيبك" من هذه الأرباح بلغت 7.2 مليون دولار، بنمو نسبته 72.9% على أساس سنوي، كما نمت إجمالي الإيرادات لتصل 259.8 مليون دولار بزيادة 19% على أساس سنوي.

وأيبك شركة استثمارية قابضة، وهي مساهمة عامة أجنبية مدرجة في بورصة فلسطين.

وتتنوع استثمارات "أيبك" في قطاعات التصنيع والتجارة والتوزيع والخدمات في كل من: فلسطين، والأردن، والسعودية، والإمارات، والعراق وتركيا، من خلال مجموعة تضم شركات تابعة، توظف ما يزيد عن 2600 كادر.