سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 27 -5- 2021، وينشر لكم موقع فلسطين اليوم الاخباري بشكل مستمر سعر الدولار في لبنان مقابل الليرة اللبنانية، لما له من اهمية للكثير من المتابعين والتجار، وبعد ان وجدنا زيادة كبيرة في عمليات البحث عبر محركات البحث العالمية عن الموضوع، قررنا كتابة هذا المقال، للتعرف على الاسعار تابع المقال حتى النهاية.

سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 27 -5- 2021

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الخميس 27 -5- 2021، بنحو 300 ليرة خلال تعاملات "السوق السوداء".

سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 27 -5- 2021

سعر البنك المركزي

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان "البنك المركزي" عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط.

سعر الدولار في السوق السوداء

وارتفع سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية لدى السوق غير الرسمي "السوداء"، اليوم الخميس، إلى نحو 12950 ليرة للشراء، و1300 ليرة للبيع، مقابل نحو 12650 ليرة للشراء، و12700 ليرة للبيع أمس.

أسعار صرف متعددة

وفي خطوة تهدف إلى تهدئة السوق السوداء الذي يتحكم بسعر صرف الدولار في لبنان أعلن المصرف المركزي عن تحديد سعر صرف بيع الدولار فيما يعرف بـ"منصة صيرفة" التي يتم التعاون بموجبها مع المصارف والصرافين، بـ12 ألف ليرة لبنانية لبيع الدولار دون أن يكشف عن موعد محدد لانطلاق العمل بها.

سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 27 -5- 2021

اسعار الدولار في البنوك

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة، ومعمولا به حتى اليوم.

اسعار الدولار في شركات الصرافة

وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.