مجلس الامة في الكويت يوافق على مقترح بمقاطعة "اسرائيل"

أكدت وسائل الاعلام الكويتية أن مجلس الأمة وافق اليوم الخميس على اقتراح بقانون يقضي بمقاطعة "إسرائيل" من حيث المبدأ.

وأشارت وسائل الاعلام إلى أن المجلس أحاله المقترح إلى لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس للموافقة عليه والبدء بتنفيذه.

وقال رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم: "لا نريد أن يكون تصويت المجلس على تجريم التطبيع بلا إجماع، فقد تكون لذلك إسقاطات سياسية، خصوصا مع وجود موافقة عليه من حيث المبدأ".

وأصدر مجلس الأمة في جلسته الخاصة، بيانا بشأن الاعتداءات الإسرائيلية في فلسطين، أعرب فيه عن "تضامنه الدائم والقائم مع نضال الشعب الفلسطيني، لنيل حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس"

وأكد مجلس الأمة رفضه المطلق للعدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة وكافة جرائم الاحتلال في مدينة القدس المحتلة".

وقال وزير الخارجية الكويتي، الشيخ أحمد الناصر "الكويت كثفت التحركات الدبلوماسية لحماية القدس والمقدسات".

وأضاف: "المسجد الأقصى خط أحمر، ولا أمن ولا استقرار إلا بتحريره كاملا من الاحتلال، ومحاسبة العدوان على جرائمه دوليا".