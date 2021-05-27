بدء تطعيم الحيوانات لقاح فيروس كورونا في روسيا

ذكرت وسائل اعلام روسية أن مختصون روس تسلموا الدفاعات الاولى من اللقاح الوحيد في العالم لفيروس كورونا الخاص بتطعيم الحيوانات في الجمهورية الروسية.

وبدأ المختصون الروسي بتطعيم الحيوانات الأليفة ضد فيروس كورونا باللقاح الوحيد في العالم في هذا المجال "كارنيفاك كوف" وفقًا لموقع "تي في زفيزدا".

واللقاح "كورنيفاك كوف" طورته هيئة حماية المستهلك الروسية، وفقا لما أعلنته مستشارة رئيس الهيئة جوليا ميلانو.

وقالت: "يوم أمس، تم تسليم الشحنات الأولى من لقاح "كارنيفاك كوف" الوحيد في العالم، الذي طوره العلماء الروس في الهيئة بهدف الوقاية من الأمراض بين الحيوانات، إلى المدن الروسية".

يتم التطعيم في كل من العيادات الخاصة والعامة التي اشترت الدواء من الشركة المصنعة.