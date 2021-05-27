تحديث| تردد قناة MBC 1 ام بي سي1 الجديد 2021

يشهد تردد قناة MBC 1 ام بي سي1 الجديد 2021 بحثًا مكثفًا خلال الفترة الحالية وذلك وفقًا للمعطيات التي يقدمها موقع جوجل للبحث العالمي.

وحققت القناة السعودية على اهتمام كبير جدًا من ابناء الدول العربية في الشرق الأوسط لما تقدمه من برامج سياسية وترفيهية ومسلسلات على مدار الساعة دون توقف.

وتعتبر قناة ام بي سي من أقوى وأفضل القنوات العربية على الاطلاق في مجال التعبئة وتشكيل رأي عام عربي وعالمي لقضية ما بسبب شهرتها ومتابعتها من قبل الملايين.

والقناة هي قناة مفتوحة تتبع لمجموعة قنوات MBC “مركز تلفزيون الشرق الأوسط”، وقناة MBC 1 مركزها الرسمي في المملكة العربية السعودية.

وقد بدأت القناة رقم 1 للـ ام بي سي في البث بتاريخ 18 سبتمبر 1991، وهي قناة مفتوحة بدون اشتراك شهري، تقوم ببث برامجها على مدار أربعة وعشرون ساعة مجانا.

تردد قناة MBC 1 على نايل سات الشرق الأوسط

وفي هذه المقالة سننشر لكم تردد قناة إم بي سي 1 على نايل سات في منطقة الشرق الأوسط وفي منطقة شمال إفريقيا إلى أجهزة الاستقبال الخاصة بكم ومتابعة مسلسلات وبرامج رمضان عبر قنوات MBC 1.

القمر الصناعي: نايل سات في ” منطقة الشرق الأوسط”

التردد: 11470.

معدل الترميز: 27500.

الإستقطاب: عمودي، رأسي.

رقم تصحيح الخطـا: 5/6.

تردد قناة MBC 1 في “شمال إفريقيا” على نايل سات

في هذه الفقرة اليكم أحدث معلومات تردد قناة MBC 1 في افريقيا، وذلك في دولة المغرب والجزائر وتونس وموريتانيا.

تردد قناة MBC 1 الجديد

• القمر الصناعي: نايل سات

• التردد: 11560، او التردد 11559 او التردد 12284.

• معدل الترميز: 27500.