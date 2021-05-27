مصرف لبنان يحذر من عدم قدرته على استيراد الادوية الطبية

حذر مصرف لبنان المركزي اليوم الخميس، من عدم قدرته على استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة المدعومة دون المساس بالاحتياطيات الإلزامية للمصارف، مؤكدًا أن المجلس المركزي للمصرف يرفض المساس بهذه الاحتياطيات.

وطالب مصرف لبنان جميع السلطات المعنية بإيجاد الحل المناسب "لهذه المعضلة الإنسانية والمالية المتفاقمة"، مشيرًا إلى أن الأدوية وباقي المستلزمات الطبية في معظمها غير متوفرة في الصيدليات والمستشفيات.

ونقل المصرف عن حمد حسن وزير الصحة اللبناني أنه قال بشكل صريح وعلني إن هذه الأدوية متوافرة في مخازن المستوردين.

وتدعم الحكومة اللبنانية، الوقود والقمح والأدوية منذ العام الماضي، على الرغم من مرور البلد العربي بأزمة مالية تهدد استقراره.

وقبل نحو أسبوعين أكد وزير الصحة اللبناني أن الدعم لم يرفع عن الدواء ولا المستلزمات الطبية، مؤكدا أن رفعه عنها خط أحمر لن تقبل به الوزارة.