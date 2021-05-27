الرئيس الايراني: اتفقنا على رفع العقوبات الرئيسي ولا زال هناك عقوبات اخرى

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني اليوم الخميس: "تم الاتفاق على رفع العقوبات الرئيسية عن إيران ولكن مازالت هناك عقوبات أخرى يجب رفعها لتنفيذ الاتفاق النووي بشكل كامل".

وأضاف روحاني خلال كلمة له في افتتاح مشاريع ثقافية: "كان يمكن للعقوبات أن ترفع، لكن كان يجب أن يتم ذلك بالإجماع ونحن من طلب رفع العقوبات كاملة وليس على شكل خطوة بخطوة".

وأكد مسؤولون إيرانيون، يوم أمس الأربعاء، التوصل إلى تفاهمات حول القضايا الأساسية خلال مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي، وطالبوا الولايات المتحدة باتخاذ الخطوة الأولى لرفع العقوبات عن بلادهم.

في السياق ذاته، أشار مساعد وزير الخارجية الإيراني، وكبير المفاوضين بمحادثات فيينا، عباس عراقجي، إلى إصرار الدول الأعضاء بمفاوضات فيينا على إنهاء المفاوضات بعد التوصل لنتائج إيجابية، لافتًا إلى إحراز تقدم مهم في المفاوضات رغم وجود بعض القضايا العالقة.