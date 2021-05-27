متى تتعامد الشمس على الكعبة المشرفة 2021 – 1442 .. مختصون يجيبون !

متى تتعامد الشمس على الكعبة المشرفة 2021 – 1442 ، ولقد تساءل كثيرون بشأن موعد تعامد الشمس على الكعبة ، ونحن في موقع فلسطين اليوم سنقوم بالإجابة عن سؤالكم بشكل نموذجي وتأتي هذه المقالة ضمن سلسلة مقالات ننشرها يوميًا للإجابة عن اهتمامات واستفسارات الجمهور كما هو الحال هنا .

ووفق خبراء فإن تعامد الشمس على الكعبة المشرفة 2021 فإن ذلك السؤال يصنف من ضمن اسئلة منهاج و كتاب الجغرافيا الخاصة بالصف ثاني متوسط الفصل الدراسي الثاني للعام 1442 .

وقت تعامد الشمس على الكعبة المشرفة 2021 :

ووفق الجهات المختصة فإن تعامد الشمس على الكعبة المشرفة للعام 2021 في يوم الخميس القادم في تمام الساعة التاسعة و18 دقيقة بتوقيت غرينتش.

وكانت السلطات السعودية قد أصدرت أمرًا ملكيًا بإعفاء وزير الحج والعمرة محمد صالح بنتن من منصبه.

واوضحت وسائل إعلام سعودية محلية، أن الملك سلمان بن عبد العزيز أصدر أمراً ملكياً بإعفاء وزير الحج والعمرة محمد صالح بنتن من منصبه وتكليف عصام بن سعد بن سعيد بالقيام بعمل وزير الحج والعمرة.

وأضافت أن بن سعيد سيبقى أيضًا في عمله وزير دولة وعضو مجلس الوزراء.

شروط التقديم لوظائف الحج والعمرة 1442 :

أولاً: ويتعلق الشرط الاول ، أنه يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

ثانيًا: والشرط الثاني، أن جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية والترشيح النهائي يتم بعد اجتيازها وفي حالة عدم اجتياز المقابلة الشخصية يلغى الترشيح مباشرة.

ثالثًا: والثالث، انه يشترط أن يكون سبق له اختبار القدرة المعرفية (الرجال / النساء) على المرتبة السادسة والسابعة والثامنة.

رابعًا: ورابع شرط، أن الترشيح مرتبط بالمقرات التي حددها المتقدم وعدم مباشرة الوظيفة التي يتم الترشيح لها في مقرها سيترتب عليه استبعاد الطلب نهائياً.

خامسًا: ان المتقدمين الذين لا تتفق مقرات الوظائف المعلنة مع رغباتهم المكانية عليهم عدم التأشير بالمربع الخاص برغبة الدخول بالإعلان وعدم تحديد أي رغبات مكانية.

سادسًا: والشروط الاخير، أنه يشترط لشغل وظائف المراقبين اتقان اللغات التالية (التركية، الملايوية، الأردية، الأوزبكية، الفارسية، الصينية).

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