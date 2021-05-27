وفد "إسرائيلي" برئاسة اشكنازي سيزور مصر لبحث التهدئة مع "حماس"

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، أنه من المقرر أن يزور "وفد إسرائيلي يرأسه وزير الخارجية غابي أشكنازي، العاصمة المصرية القاهرة، الأسبوع المقبل، لبحث التهدئة مع "حماس".

وأوضح موقع "يديعوت احرنوت" العبرية" أن هدف الزيارة تحقيق هدنة طويلة الأمد وإعادة إعمار القطاع وحل قضية الجنود "الاسرائيليين" المفقودين.

وتعد هذه الزيارة الأولى لوزير ما يسمى بـ"خارجية إسرائيل" لمصر منذ سنوات عديدة.

وكان أشكنازي قد تحدث مع وزير الخارجية المصري سامح شكري عدة مرات، خلال العملية الاخيرة بغزة، ودعاه الأخير لزيارة القاهرة.

ومن المقرر أن يصل هذا الاسبوع عدة وفود "إسرائيلية" للعاصمة المصرية لمناقشة إعادة إعمار قطاع غزة ومنع تهريب الأسلحة إليه وقضية الأسرى، وفق الموقع نفسه.

وستضم الوفود ممثلين عن منسق عمليات الحكومة في الأراضي المحتلة ووزارة الجيش والخارجية وهيئات أخرى، فيما ستجري المحادثات بين الكيان المحتل وحماس بوساطة مصر وليس بشكل مباشر.