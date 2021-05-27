الاحتلال يصادق على بناء مئات الوحدات الاستيطانية ببيت لحم

صادقت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، على بناء مئات الوحدات الاستيطانية جنوب شرق بيت لحم.

وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية: "إن قوات الاحتلال صادقت على إنشاء (560) وحدة استيطانية في مستوطنة "متساد" المقامة على أراضي المواطنين في قرى كيسان والرشايدة.

ويأتي هذا القرار وفقًا لبريجية بعد المصادقة قبل أيام على انشاء (90) وحدة استيطانية في مستوطنة "ايبي هناحل" المقامة على أراضي قرية كيسان، مشيرا الى أن هذا التسارع في التوسع الاستيطاني يعد استهدافا واضحا للسيطرة على المنطقة الجنوبية الشرقية وبالتالي ربط المستوطنات ببعضها.

يشار إلى أن المستوطنين استولوا أمس الأربعاء، على مبنى قديم في "رجم الناقة" ببرية الرشايدة شرق بيت لحم.