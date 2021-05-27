تردد قناة بانوراما فود PNC Food 2021 على القمر الصناعي نايل سات

تردد قناة بانوراما فوود panorama food 2021 على القمر الصناعي نايل سات ولقد قمنا في هذه المقالة التي خصصها فريق فلسطين اليوم بوضع اشارة تردد قناة بانوراما فود الجديد لمتابعة جميع الأطباق في العزومات أو الأكلات الخاصة ، وتأتي هذه المقالة ضمن سلسلة مقالات نخصصها بشان ارفاق ترددات القنوات المحلية والعربية المتنوعة فيما تلاقي هذه المقالات قبولاً واسعًا من جمهور القنوات .

ولاقت هذه المقالة بشان قناة بانوراما فودpanorama food​​​​​​​ 2021 قبولاً واسعًا لضبط الاشارة الخاصة بالقناة على شاشات التلفاز ، فيما ظهرت لأول مرة في العقد الثاني من هذا القرن عبر بث محتواها على القمر الصناعي نايل سات .

وتقدم قناة بانوراما فود المشهورة بإعداد أجمل الأطباق البحرية والنباتية والحيوانية والحلوانية عبر العديد من البرامج المختلفة والمتنوعة والتي تمتاز بالتنوع في المحتوى والاهتمام بما يطلبه المشاهدين .

وتعد قناة بانوراما فود panorama food 2021 واحدة من أهم قنوات الطبخ في مصر والعالم العربي، حيث استطاعت أن تحقق نجاحات كبيرة ونسب مشاهدة عالية في دولة مصر وأيضا الوطن العربي.

وتتميز القناة بأنها تقدم أجمل الأكلات المصرية المميرة، وأيضا الأكلات العربية و أكلات المطابخ العالمية. إضافة إلى أن قناة بانوراما فود تعرض " جميع البرامج على مدار 24 ساعة رعبة منها لإسعاد الجماهير التي تتابعها وتلبية لرغباتهم بتقديم أشهى الأكلات والوصفات المصرية والعالمية بتغيير طرق طهي الأطعمة الشرقية والغربية من شيف الآخر.

كما تكشف القناة العديد من أسرار مطبخنا المصري المميز ، كما تضع قناة بانوراما فود العديد من التصورات التي دخلت عالم الطهي من خلال ألمع الشيفات .

برامج قناة بانوراما فود panorama food 2021 :

أولاً: برنامج البلدي يوكل، التي تقدمه الشيف نونا.

ثانيًا: برنامج سنة أولى طبخ ، والتي تقدمه الشيف سارة عبد السلام.

ثالثًا: برنامج المطعم، والذي يقدمه الشيف محمد حامد.

رابعًا: برنامج سفرة سالي، وتقدمه خبيرة التغذية سالي فؤاد.

خامسًا: برنامج العزومة، وتقدمه الشيف فاطمة أبو الحاتي.

تردد قناة بانوراما 2021 :

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12054

معامل الترميز : 24500 .

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 6/5