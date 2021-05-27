متطرفون اسرائيليون يهاجمون هآرتس لهذا السبب!

تعرضت صحيفة هآرتس الإسرائيلية اليوم الخميس لهجوم حاد من اعضاء اليمين في الكنيست الإسرائيلي بعد نشرها صور لأطفال فلسطينيين فيما أشاد أعضاء القائمة المشتركة وحزب ميرتس اليساري بنشر الصورة.

وكانت صحيفة هآرتس نشرت على صفحتها الأولى صور 67 طفلًا استشهدوا بالعدوان الأخير على غزة، وأرفقتها بعبارة “إنه ثمن الحرب".

المتطرف الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عضو الكنيست عن حزب الصهيونية الدينية وصف صحيفة هآرتس بأنها “مجلة حماس”، داعيًا الإسرائيليين لمقاطعتها، بينما قال وزير ما يسمى شؤون القدس الحاخام اليميني المتطرف رافي بيرتس: "إن نشر هذه الصورة بمثابة إضاعة للطريق".

من جهته قدم أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة الشكر للصحيفة، بينما قال شريكه أحمد الطيبي “لكل طفل اسم وابتسامة”، وقال ثلاثة من أعضاء حزب ميرتس، "إن الصحيفة تستحق الشكر، مشيرين إلى أن الصورة تعبّر عن ثمن الحرب".