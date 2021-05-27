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وزيرة الصحة د. مي الكيلة تصل إلى قطاع غزة على رأس طاقم طبي
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 03:48 م
27 مايو 2021
وزيرة الصحة د. مي الكيلة تصل إلى قطاع غزة على رأس طاقم طبي.
#قطاع غزة
#الصحة الفلسطينية
#مي الكيلة
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