وزيرة الصحة د. مي الكيلة تصل إلى قطاع غزة على رأس طاقم طبي

وصلت وزير الصحة الفلسطينية في رام الله د. مي الكيلة مساء اليوم الخميس إلى قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون "إيرز" شمال القطاع.

يُشار إلى ان زيارة الوزيرة الكيلة لغزة هي الأولى لها منذ سنوات لا سيما عقب انتهاء العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع.

يذكر أن قطاع غزة تعرض لعدوان إسرائيلي لمدة 11 يومًا استشهد خلاله 254 مواطنًا بينهم 66 طفلًا و39 امرأة و17 مسنًا اضافة إلى 1948 اصابة بجراح مختلفة وتسبب العدوان بإحداث ضرر كبير في بعض المستشفيات والمراكز الطبية وتدمير هائل في البنية التحتية للقطاع وتدمير عشرات المصانع التجارية.