خارجية فلسطين: التقاعس على مساءلة الاحتلال سيشجعه على المزيد من الجرائم

أكد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينية رياض المالكي، اليوم الخميس، أن "تقاعس المجتمع الدولي عن مساءلة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه يشجعه على مواصلتها".

وقال المالكي، خلال اجتماع استثنائي لمجلس حقوق الانسان بجنيف، إن "(إسرائيل) قوة احتلال وعليها واجبات، ونرفض الحجج الواهية والمساواة بين الضحية والجلاد".

وشدّد وزير الخارجية، على أنه "لا عدالة دون إنصاف ضحايا شعبنا الفلسطيني، ومساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين"، مشيرًا إلى أنه لا سلام دون إنهاء الاحتلال.

وأوضح المالكي، أنه "إذا أراد المجتمع الدولي إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، يترتب عليه مواجهة وعزل هذه المنظومة ومقاطعتها وحظر منتجاتها والشركات العاملة معها، وفرض عقوبات اقتصادية وسياسية عليها".

ودعا الوزير، الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، إلى ضرورة دعم مشروع القرار المقدم للمجلس من أجل تشكيل لجنة دولية للتحقيق في جميع الانتهاكات، والنظر في أسبابها، وتقديم التوصيات لتجنب الإفلات من العقاب، وكفالة المساءلة.

واتهم الاحتلال إياه بـ"بترسيخ نظام استعماري يقوم على الترحيل القسري في القدس، وزرع مستعمريها بدلا عن أهلها الأصليين، في الشيخ جراح، وسلوان لتهويد المدينة المقدسة".

وشن الاحتلال عدوانًا على غزة أسفر عن 287 شهيدا بينهم 69 طفلا و40 سيدة و17 مسنا، بجانب أكثر من 8900 مصاب، بينهم 90 إصاباتهم "شديدة الخطورة، إلى جانب تدمير المنازل والابراج السكنية.