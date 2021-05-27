اقتصاد فلسطين يحظر ادخال منتجات "تنوفا الاسرائيلية" للسوق الفلسطيني

قررت وزارة الاقتصاد الفلسطينية، اليوم الخميس، حظر إدخال منتجات شركة "تنوفا الاسرائيلية" الى السوق الفلسطيني، وذلك لعدم التزام الشركة بالمواصفات الفلسطينية.

وذكرت الوزارة في رام الله، أنها أخطرت الشركة "الاسرائيلية" في وقت سابق لتصويب وضعها القانوني وفق التعليمات الفنية الالزامية الفلسطينية، مشيرةً إلى أن المهلة القانونية انتهت في الأول من امس دون ان تقوم الشركة بالإجراءات المطلوبة، وبناء على ذلك تم اتخاذ قرار الحظر لحين التزام الشركة بالإجراءات الفنية الالزامية.

وأكدت أن أي منتجات لا تطبق المواصفة والتعليمات الفنية الالزامية سيتم منع ادخالها الى السوق الفلسطينية لافتة إلى ان هناك 4400 مواصفة فلسطينية تغطي مختلف القطاعات الاقتصادية ونحو 88 تعليم فني إلزامي وأكثر من 2500 شهادة من شهادات المطابقة والجودة والإشراف والحلال للشركات الفلسطينية.