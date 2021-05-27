سهى عرفات تشكر السنوار على تصريحاته للرئيس "أبو عمار"

توجهت سهى عرفات زوجة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات "أبو عمَّار" اليوم الخميس، بالشكر لرئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، على تصريحاته التي خص بها زوجها الراحل.

وقالت عرفات، في تغريده لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي (انستجرام): "شكر خاص من صميم القلب للعرفاتي الحمساوي دكتور يحيى السنوار.. ما أروعك".

رئيس "حماس" السنوار كان قد وجهة خلال لقاء مع الصحفيين عقده بغزة، أمس: "التحية لكل التحية لأرواح شهدائنا الأبرار، وعلى رأسهم الشيخ أحمد ياسين، والقائد أبو عمار".

وتابع "نقول لأبي عمار نم قرير العين، فقد قضيتَ وأنت تحاول تطوير قدرات المقاومة لشعبنا، فقد أصبح لأبنائك من كتائب القسام والمقاومة مئات الصواريخ".