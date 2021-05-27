الاحتلال يستدعي السفير الفرنسي بعد تحذيرات فرنسية من عنصرية (إسرائيل)

أفاد الأعلام العبري، اليوم الخميس، بأن ما يسمى بوزير الخارجة للكيان المحتل غابي أشكنازي استدعى السفير الفرنسي لدى "تل ابيب" أريك دانون، لتوبيخه، على خلفية تحذير وزير الخارجية الفرنسي من تحول (إسرائيل) إلى دولة فصل عنصري.

الصحفي "الإسرائيلي" باراك رافيد، ذكر في تصريح صحفي، أن "أشكنازي استدعى السفير الفرنسي لتوبيخه، بعد تصريحات وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو داريان، بأن (إسرائيل) يمكن أن تصبح دولة فصل عنصري، إذا استمر احتلال أراض فلسطين".

في 10 مايو، شن جيش الاحتلال عدوانًا على غزة استمر 11 يومًا، استهدف خلالها المدنيين والأطفال، إلى جانب تدمير الأبراج والتجمعات السكنية، أدى إلى استشهاد أكثر من 250 فلسطينيًا بينهم 66 طفلًا و39 سيدة و17 مسنًا.