رابط أسماء المرشحين والمرشحات المقبولين لوظائف وزارة الصحة السعودية 2021 - 1442 غير الأطباء

رابط اسماء المرشحين والمرشحات لوظائف وزارة الصحة السعودية 2021 - 1442 على موقع جدارة ، حيث يبحث المتقدمين عن الوظائف في وزارة الصحة على مواقع الانترنت وفي المنصات الرقمية ، ولقد استطلع فريق فلسطين اليوم عمليات البحث وقام بتخصيص هذه المقالة للإجابة عن استفسارات المتقدمين ، وتأتي هذه المقالة ضمن سلسلة مقالات يخصصها الفريق حول اهتمامات الجمهور وعن ماذا يبحث ، تابع معنا حتى النهاية .

ونواصل معكم في تقديم الخدمات بشأن اهتمامات الجمهور وهنا نرصد معكم رابط الاستعلام عن أسماء الأخصائيين غير الأطباء وذلك عبر موقع وزارة الصحة السعودية وموقع جدارة الإلكتروني ، وقبل ساعات، أعلنت وزارة الصحة السعودية عبر موقعها الرسمي ( moh gov sa) عن أسماء المقبولين والمرشحين لوظائف أخصائي مختبر تغذية.

كما وأعلنت الوزارة في بيان لها عن تغذية علاجية وأشعة وعلاج طبيعي وعلاج تنفسي، وصحة فم وأسنان وتقنية أسنان وبصريات ، ومساعد أسنان ، ولابد من مراجعة المديريات الخاصة بالشؤون الصحية.

ونتابع معكم في هذه المقالة ( رابط اسماء المرشحين والمرشحات المقبلين لوظائف وزارة الصحة السعودية 1442 جدارة ) أنه على من تم اختيارهم التوجه للمناطق المحافظات التابعة للشؤون الصحية يوم الخميس الموافق 27-5-2021 لمدة أسبوعين .

ويأتي ذلك استكمالاً لإجراءات التعيين الخاصة بهم، ولابد من إحضار أصول الأوراق الخاصة بهم .

إليك اسماء المرشحين والمرشحات لوظائف وزارة الصحة 2021 – 1442 :

أولاً: يترتب الدخول على هذا الرابط (https://www.moh.gov.sa/Ministry/MediaCenter/Ads/Pages/Ads-2021-05-26-002.aspx)

ثانيًا: لابد من إحضار أصل الهوية الوطنية مع صورة منها واحضار شهادة الامتياز مع صورة منها.

ثالثًا: وثيقة التخرج الخاصة بالقبول أو المترشح للوظائف مع صورة منها فيها التقدير العام والنسبة المئوية والمعدل التراكمي الخاص به.

ثالثًا: لابد من معادلة لجنة المعادلات للحاصلين على المؤهلات الخارجية، أي خارج المملكة

رابعًا: شهادة التصنيف وبطاقة التسجيل المهني سارية المفعول، وشهادة برنت التأمينات ومشهد من صاحب العمل.

وتمت مفاضلة المتقدمين والمتقدمات واتضحت أحقيتهم في الترشح على الوظائف وفقًا لنقاط المؤهل، والأقدمية، والخبرات، والرغبات المكانية.

وأكدت وزارة الصحة، ضرورة المرشحين التقيد بالمراجعة خلال الفترة المحددة، وأن مَنْ لم يحضر لاستكمال إجراءاته خلال فترة الترشح، سيعد ذلك عدولاً منه عن رغبته في التوظيف.