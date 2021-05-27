سبب استقالة زيدان من تدريب ريال مدريد الاسباني

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الخميس سبب قرار الفرنسي زين الدين زيدان تقديم استقالته من تدريب ريال مدريد الاسباني.

وأعلن نادي ريال مدريد، اليوم الخميس، استقالة زيدان من منصبه دون أن يتطرق إلى الأسباب، لكن صحيفتي "ماركا" و"آس" المقربتين من النادي الملكي، أشارتا إلى نقطة أن القرار متخذ من قبل المدرب الفرنسي منذ مدة طويلة وليس فقط مؤخرا.

وأكدت الصحفيتان، أن شهر يناير الذي شهد خروج الريال من كأس ملك إسبانيا على يد فريق ألكويانو، ثم إصابة زيدان بكورونا، لعب دورا في زيادة الضغوط عليه وقراره بالمغادرة نهاية الموسم.

وذكرت تقارير أخرى، أن "زيزو" شعر بأن اللاعبين تخلوا عن مبادئ النادي الملكي وأصبح هناك حالة من عدم الالتزام في صفوف النادي.