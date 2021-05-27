بالصور أشغال غزة تشرع بهدم مباني آيلة للسقوط كانت قد قصف في العدوان "الإسرائيلي"

أعلنت وزارة الاشغال العامة والاسكان بغزة، اليوم الخميس، أنها شرعت بهدم عدد من مباني آيلة للسقوط نتيجة القصف "الإسرائيلي" خلال العدوان الأخير على قطاع غزة.

وأوضحت وزارة الأشغال عبر طواقم الآليات والمعدات والطواقم الفنية، أنها حيدت الخطر عن عمارات سكنية ومبانٍ أخرى.

أبلغت الوزارة عن طريق مديرية الدفاع المدني والعمليات المركزية لوزارة الداخلية، جميع السكان المحيطين بهذه المباني بضرورة الابتعاد عنها، خاصة تلك التي تشكل خطرا على حياتهم، وفق ما صرح به مدير عام الآليات والمعدات في الوزارة م. ناصر ثابت.

وقال م. ثابت إن "عمليات الهدم والتحييد لهذه المباني قد تستمر أسبوعًا كونها تحتاج إلى معدات وآليات كثيرة ليست متوفرة لدى الوزارة، الأمر الذي دفعها للاستعانة بالشركات الخاصة من خلال إرساء عطاءات لهدم هذه المباني بأسرع وقت ممكن".

شن جيش الاحتلال عدوانًا همجيًا على غزة في 10 مايو دمر خلالها عشرات المنازل الابراج السكنية ومنشآت مختلفة، إضافة إلى ارتقاء مئات الشهداء والجرحى.











