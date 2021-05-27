فيديو "القسام" يكشف عن صواريخ جديدة استخدمت في معركة "سيف القدس"

كشفت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" اليوم الخميس في مقطع فيديو عن الصواريخ الجديدة التي استخدمتها خلال معركة "سيف القدس" التي خاضتها المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي لمدة 11 يومًا.

ونشرت "الكتائب" مقطع فيديو يوضح نوعية ومدى الصواريخ التي استخدمتها خلال المعركة والتي كشفت عن صاروخ "عياش 250" وهو "جيل جديد من أجيال الصواريخ المصنعة محليا، ويصل مداه لأكثر من 250 كيلومترا وبقوة تدميرية هي الأكبر، وانطلق الصاروخ لأول مرة تجاه مطار رامون بجنوب فلسطين وعلى بعد نحو 220 كم من غزة، وقد جعل الصاروخ كل نقطة من شمال فلسطين إلى جنوبها في مرماه".

صاروخ "A120"، وهو "طراز آخر من الصواريخ المصنعة محليا، يحمل رأسا متفجرا ذا قدرة تدميرية عالية، ويصل مداه إلى 120 كيلومترا، استخدم الصاروخ في قصف مدينة القدس ومدينة تل أبيب وضواحيها".

صاروخ"SH85"، وهو "صاروخ جديد، يصل مداه إلى 85 كيلومترا، ويحمل رأسا ذا قدرة تدميرية عالية، استخدم في الضربات التي وجهت لمدينة تل أبيب ومطار بن غوريون".