الزراعة بغزة تحذّر من كارثة بيئية شمالي قطاع غزة

حذّرت وزارة الزراعة الفلسطينية بغزة، اليوم الخميس، من "كارثة بيئية"، شمالي قطاع غزة، بعد استهداف الاحتلال "الاسرائيلي" لمخازن مواد زراعية، خلال العدوان الأخير.

وقال إبراهيم القدرة، وكيل الوزارة، خلال مؤتمر صحفي عقده في المنطقة المدمّرة في بلدة بيت لاهيا، شمالي القطاع:" استهداف جيش الاحتلال لمخازن شركة خضير للمستلزمات الزراعية، تسبب بكارثة بيئية في هذه المنطقة".

وأضاف "إن إطلاق القذائف المدفعية والفسفورية من قبل جيش الاحتلال، باتجاه مخازن هذه الشركة، تسبب باندلاع النيران داخلها لعدة أيام".

وأوضح أن تلك الحرائق أدت إلى "تسرّب كميات كبيرة من الغازات والمواد الكيميائية السامة والخطيرة إلى البيئة، ما يتسبب الإضرار بالصحة العامة".

واستكمل قائلا:" كما أدى ذلك إلى تلوث عناصر البيئة المستدامة مثل التربة، ومياه الخزان الجوفي".

وأشار إلى أن هذا التلوّث تطلب "إخلاء المنطقة المستهدفة من سكانها ومن المزارعين، وذلك بسبب شدة انبعاث الروائح الضارة والتي لها تأثيرات مباشرة على الصحة العامة".

وناشد القدرة، المؤسسات الحقوقية الدولية، والمختصة بشؤون البيئة لـ"معالجة الآثار السلبية لهذا العدوان، والمترتّبة على الإنسان والصحة والبيئة".

وفجر 21 مايو الجاري، بدأ سريان وقف إطلاق نار بين فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة و"إسرائيل"، بعد قتال استمر 11 يوما.

وأسفر العدوان "الإسرائيلي" على الأراضي الفلسطينية عن 287 شهيدا بينهم 69 طفلا و40 سيدة و17 مسنا، بجانب أكثر من 8900 مصاب بينهم 90 إصاباتهم "شديدة الخطورة".