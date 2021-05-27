أربعة أسرى من الضفة يدخلون أعواما جديدة في سجون الاحتلال

يدخل أربعة أسرى فلسطينيين من الضفة الغربية، اليوم الخميس، أعواما جديدة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، معظمهم محكومون بمحكوميات عالية.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى أن الأسير أحمد داوود سليمان إبراهيم عايش (44عامًا)، من سكان محافظة بيت لحم، يدخل اليوم عامه 20 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 27/05/2002م، وهو محكوم بالسجن 25 عامًا.

كما يدخل الأسير محمود سالم سلمان سراحنة (43 عامًا)، من سكان محافظة بيت لحم، عامه 20 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 27/05/2002م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

وفي السياق ذاته، يدخل الأسير ثائر سميح نمر أبو عصب (34 عامًا)، من سكان محافظة قلقيلية، عامه السابع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 27/05/2005م، وهو محكوم بالسجن 25 عامًا.

إلى ذلك، يدخل الأسير مالك محمد سميح حداد (34 عامًا)، من سكان محافظة القدس، عامه الثامن على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 27/05/2014م، وهو محكوم بالسجن 9 أعوام.

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال قرابة 4500 أسير بينهم 541 أسيرا، محكومون بالمؤبد منهم الأسير عبد الله البرغوثي صاحب أعلى حكم ومدته 67 مؤبدا ومئات الأسرى الفلسطينيين الذين أمضوا عشرات السنوات في سجون الاحتلال.

كما يبلغ عدد المعتقلين الإداريين نحو 400 أسير في حين بلغ عدد الأسرى المرضى قرابة 700 أسير، منهم 300 حالة مرضية مزمنة بحاجة لعلاج مستمر، و10 على الأقل مصابون بالسرطان وبأورام بدرجات متفاوتة.