ثابت: هناك تحرك لطواقم شركة الكهرباء "الاسرائيلية" لإصلاح الخطوط المتعطلة

قال مدير عام العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع الكهرباء بغزة محمد ثابت، اليوم الخميس، أن هناك حديث عن قيام طواقم "شركة الكهرباء الإسرائيلية" بالتحرك بعد قليل باتجاه المناطق الحدودية مع قطاع غزة لتقييم أضرار الخطوط الثلاثة المتعطلة المغذية لمدينة غزة منذ بداية العدوان والعمل على إصلاحها.

وأوضح في تصريحات صحفية لـ"إذاعة صوت الأقصى"، أن يوم الأحد المقبل ستقوم طواقم "شركة الكهرباء الإسرائيلية" أيضاً بإصلاح خط جباليا المغذي لمناطق شمال قطاع غزة، معرباً عن أمله أن يكون هناك أخبار إيجابية خلال الساعات القليلة القادمة تتعلق بزيادة ساعات وصل الكهرباء بعد إصلاح الخطوط الأربعة المتعطلة.

وبين ثابت، أن جدول وصل الكهرباء المعمول به حالياً هو من 3 إلى 4 ساعات وتمكنا خلال اليوميين الماضيين من جلب الكهرباء للمواطنين لساعات أطول بعد منتصف الليل وهذا لا يكفي، مؤكدا أن خطوط الكهرباء الأربعة تزود الشركة بـ " 50 ميجا واط" ونحن بأمس الحاجة لها لدعم جدول توزيع الكهرباء في غزة.

وأكد ما زلنا بانتظار دخول الوقود اللازم لتشغيل محطة التوليد بغزة ونأمل أن تحمل الساعات القادمة بشريات بهذا الخصوص.