"كورونا غزة".. 3 حالات وفاة و316 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزار الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، صباح اليوم الخميس27/5/2021 عن تسجيل 3حالات وفاة و316 إصابة و 100 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبينت الوزارة خلال التقرير اليومي الخاص بفايروس كورونا، اجراء 1333 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، أسفر عن تسجيل 316 إصابة بأجمالي تراكمي للمصابين 108161 اصابة و اجمالي الحالات النشطة 2571 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن اجمالي المتعافين وصل إلى 104577 حالة، فيما بلغ اجمالي الوفيات إلى 1013 حالة وفاة

والحالات الخطيرة والحرجة 80إلى حالة، كما بلغ اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 123 حالة.

وبشأن التطعيمات، أوضحت الوزارة ان اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 120400 جرعة وهي تكفي ل 60200 شخص، فيما وصل اجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 39043 شخص