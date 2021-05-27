الأب مسلم: معركة الـ11 يوم المقاومة بغزة وحدها وصلت لـ"إسرائيل"

أكد الأب منويل مسلم عضو الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة المقدسات، اليوم الخميس 27/5/2021، أن المقاومة في غزة استطاعت خلال معركة الأيام الـ 11 "سيف القدس"، وحدها أن تصل بصواريخها "تل أبيب" و"الخضيرة وهرتسيليا والقدس ورامون"، مستذكراً حرب الأيام الستة.

وقال الأب مسلم في تصريح له على صفحته الخاصة:" في حرب الأيام الستة وصلت إسرائيل الى قناة السويس ونهر الأردن واقتربت من دمشق وهزمت خمسة جيوش عربية اشتركت في القتال، وفي حرب الأيام ال 11 حرب سيف القدس، استطاعت المقاومة في غزة وحدها أن تصل بصواريخها تل أبيب والخضيرة وهرتسيليا والقدس ورامون."

وشدد الأب مسلم، أن مقاومة الفلسطينيين أثبتت أنها قادرة إذا دعمها الشعب كله أن تحقق ردعا، أي أن توقف القوة الصهيونية التي كانت تتدحرج علينا وتنمو وتتغول فينا.

ولفت إلى أن المقاومة أثبتت أنها تنمو وأن الاحتلال لا يستطيع أن ينمو أكثر بل بلغ أشده.

وأضاف:"كنا نفاوض على حل الدولتين ونحن نعلم أن إسرائيل لن تقبل بدولة فلسطينية بينها وبين نهر الأردن. والمستحيل الثاني أن دولةً فلسطينية بدون القدس لا مجال للتخمين وإسرائيل لن تتنازل عن القدس ولو بحرب عالمية نووية. حل الدولتين أكذوبة لا تصدقوها ولا تصدقوا بايدن ولا المؤتمر الدولي ولا الشرعية الدولية. يمكن أن تعطيني إسرائيل حكما ذاتيا على الضفة وغزة بدون القدس."

وتابع: المستقبل هو التفكير بالتحرير وليس بحلّ الدولتين. وإذا كنا نفكر بالتحرير فلماذا أوسلو؟ أليس المطلوب هو تطوير المقاومة السرية الشعبية؟

غزة عملت وأعدّت فوق ما كنّا وما كان صديق أو عدوّ يتوقع.

وتساءل الأب مسلم: "1. ماذا ساعد حكام العرب الفلسطينيين عندهم أن يعدّوا لمثل هذا اليوم ؟ للأسف منعوهم أن يستجيبوا لأمر الله ويلتحموا بأهلهم، ماذا صنعت الفصائل في الضفة؟ ما هي القوة التي أعدّوها لِيُرْهبوا بها أعداء الله والإنسانية؟ أنتم تملكون آلاف البنادق التي تتباهون بانها معلّقة على حيطان بيوتكم أو على خواصركم ثم ترسلون الشباب لضرب الجيش بالحجارة؟ ثم تُحْصون عدد الشهداء وتتبجحون في المساء؟

وقال:"يجب أن نعتمد على أنفسنا. المقاومة هي الحلّ وليست الجيوش ولا الدبلوماسية العجفاء."