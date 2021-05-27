تردد قناة النهار الجزائرية Ennahar TV Algérie الجديد على النايل سات بجودة HD

تردد قناة النهار الجزائرية الجديد بعد التحديث، قناة النهار الجزائرية من أشهر القنوات المتواجدة على الساحة الفضائية الجزائرية، والتي انطلقت منذ وقت طويل لتكون من القنوات الرئيسية في الجزائر، والتي يقوم محتواها على مزيج متنوع من الثقافة والسياسة والترفيه، وساعد هذا الشمول على مشاهدتها من ملايين المواطنين بالجزائر وكذلك من الدول العربية.

قناة النهار الجزائرية

وتعد من القنوات التي حصلت على التصويتات بأنها الأكثر مشاهدة في دولة الجزائر، وهي القناة التي تعمل على أن تكون الأولى في الجزائر وبالفعل تقترب من ذلك، لأنها قناة منوعات تقدم كل الجوانب وتناسب الاهتمامات المختلفة للجمهور الجزائري.

كما تحرص على ترجمة بعض المحتوى إلى اللغة الفرنسية، حتى تسهل على المشاهدين.

محتوى قناة النهار الجزائرية

محتوى شامل متنوع، يضم العديد من البرامج والمسلسلات والبرامج الجزائرية والعربية، حيث:

تعطي القناة أهتمام كبير بالسياسة الجزائرية، وتوضيح المستجدات من أحداث في الجزائر والعالم كله.

تنقل الأخبار من الصحف الوطنية بالجزائر، وتتناول الأخبار الرياضية والفنية والسياسية وكذلك الثقافية.

جانبها الترفيهي متميز بشكل كبير بعرض الأفلام والمسلسلات، وتتسم بالتميز في رمضان.

لديها صفحة على الموقع الخاص بالتواصل الاجتماعي فيس بوك، تعرض عليه كل جديد سواء عن التردد أو البرامج والأعمال الجديدة وهي؛ https://m.facebook.com/EnnaharTv

كما أنها تقدم خدمة اللايف أو البث المباشر لها على شبكات الإنترنت، من خلال موقعها الرسمي.

تردد قناة النهار الجزائرية الجديد 2021

في شهر أبريل للعام الحالي 2021، تم الإعلان عن تردد جديد يحمل بيانات جديدة، وتوقف التردد القديم على نايل سات، ولمتابعة كل ما يخص القناة يتم مشاهدة صفحتها الرسمية سواء على الفيس بوك أو عبر تويتر، والتردد الجديد الذي تم الإعلان عنه هو:

تردد القناة 10922

القمر الصناعي نايل سات

معدل الترميز 27500

معامل الاستقطاب عمودي V